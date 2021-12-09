Augusto Fassina celebra primeiro ano no comando do Atlético-GO sub-17

Comandante da notória campanha do Atlético-GO no estadual da categoria sub-17, Augusto Fassina conseguiu manter uma boa sequência de jogos até a final, em seu segundo desafio como técnico, já que teve uma breve passagem em 2020 pelo Trindade-GO. O ex-jogador levou a equipe à segunda colocação no Campeonato Goiano após perder na final o jogo da volta por 3 a 1 para o rival Goiás, já que tinha vencido o jogo da ida por 2 a 1 de virada.

Como jogador, ele teve passagens por Mirassol, Ponte Preta, Goiás entre outros e iniciou sua nova carreira em 2020, após se aposentar no Operário-MS. Como grande estudioso, Fassina tem grandes referências não só fora do Brasil, mas também os bons métodos de treinamento de Eduardo Barroca, ex-técnico do time principal do Rubro-Negro, no qual teve a oportunidade de acompanhar alguns dos treinos da equipe. O técnico diz que já trabalha forte para a temporada 2022.

- Acredito que estamos no caminho certo, vamos trabalhar ainda mais para trazer o título na próxima temporada. Particularmente, estou sempre em busca de novos desafios e buscando me especializar cada vez mais, finalizei o curso B da CBF e pretendo iniciar o curso licença A ainda neste ano. Estou sempre buscando maneiras de otimizar os treinamentos e os atletas, acompanhando os jogos dentro e fora do país e tentando levar também meu conhecimento como ex-jogador para o grupo - afirmou Fassina.

O sub-17 do Dragão encerrou suas participações em 2021 e volta a campo no próximo ano para disputar o Campeonato Brasileiro e também o estadual.