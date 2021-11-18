Augsburg x Bayern de Munique: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

O Bayern de Munique viaja para encarar o Augsburg pela Bundesliga, às 16h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira. A equipe bávara vem de uma vitória importante sobre o Freiburg na última rodada, possui uma vantagem confortável em relação ao Dortmund, mas busca ampliar a diferença.Atenção total
- O Augsburg tem uma ideia clara do que fazer com a bola. Sempre usaram jogadores rápidos contra o Bayern para aproveitar sua força no contra-ataque. Estamos preparados para encarar várias formações diferentes - disse Julian Nagelsmann, técnico do Bayern.
Campeonatos diferentes
Enquanto o Bayern de Munique busca ampliar a sua hegemonia na Alemanha com mais um título nacional, o Augsburg luta contra o rebaixamento. A equipe está na 16ª colocação, mas com apenas um ponto à frente do Arminia na disputa contra a relegação automática.
FICHA TÉCNICA:Augsburg x Bayern de Munique
Data e horário: 19/11/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: SGL Arena, em Augsburg (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:AUGSBURG (Técnico: Markus Weinzierl)Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Oxford e Pedersen; Hahn, Vargas, Maier, Gruezo e Caligiuri; Niederlechner
Desfalques: Tobias Strobl e Noah Sarenren Bazee (machucados)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández e Davies; Kimmich e Goretzka; Gnabry, Muller e Sane; Lewandowski
Desfalques: Kingsley Coman (machucado). Niklas Sule (Covid-19)