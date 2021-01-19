Augsburg x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações

O líder Bayern de Munique volta a campo pela Bundesliga. Nesta quarta-feira, os bávaros visitam o Augsburg, às 16h30 (de Brasília). Isolada na liderança, a equipe de Flick pode abrir uma vantagem de pontos ainda maior.
Antes da partida, o treinador Hansi Flick falou sobre a alta carga de jogos, a falta de vitórias e a comparação com outros clubes da Europa.- A carga é muito alta, não quero enfatizar isso todas as vezes. Claro, não tivemos um desempenho tão bom quanto somos capazes. Mas não são máquinas, são gente. A equipe vem sendo campeã todos os anos desde 2013 e já venceu muitas vezes a dobradinha, em 2020 até a tripla. Existem alguns jogadores que já percorreram um longo caminho e sempre se motivaram. Não vejo uma grande queda. Talvez precisássemos das duas derrotas para recuperar os sentidos Temos de voltar ao caminho do sucesso rapidamente, um jogo não é suficiente. Esperamos ver as coisas em Augsburg como fizemos contra o Freiburg.
FICHA TÉCNICA
Augsburg x BayernData e horário: 20/01/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: SGL Arena (Augsburg, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Augsburg (Treinador: Heiko Herrlich)Gikiewicz; Gummy, Uduokhai, Gouweleeuw, Iago; Khedira; Richter, Caligiuri, Strobl, Vargas; Niederchlener.
Desfalques: Jan Morávek, Noah Joel Sarenren Bazee, Raphael Framberger (lesionados); Felix Götze.
Bayern de Munique (Treinador: Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Coman, Muller; Lewandowski.
Desfalques: Tanguy Nianzou (lesionado); Joshua Zirkzee (suspenso).