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futebol

Aubameyang revela que recusou proposta do Barcelona

Atacante franco-gabonês preferiu continuar no Arsenal por conta das conversas com Arteta...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 08:49

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 08:49
Crédito: PAUL CHILDS / POOL / AFP
Em grande fase no Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang revelou que o Barcelona tentou o contratar em fim de contrato, mas de acordo com o jogador, preferiu ficar nos Gunners por conta das conversas com Mikel Arteta.- Tive várias ofertas, especialmente do Barcelona, mas também de outros clubes. A minha prioridade foi ficar por dois motivos: Arteta, porque falamos muito durante a quarentena. Quando estávamos em casa, falamos várias vezes e ele me convenceu com o seu projeto. Em segundo lugar tenho o carinho dos torcedores e o apoio do clube. Desde que estou aqui sinto que sou um dos seus. Assim é fácil - disse Aubameyang.
Com três jogos na temporada atual, Aubameyang marcou dois gols e deu uma assistência.

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