Aubameyang revela que recusou proposta do Barcelona

Em grande fase no Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang revelou que o Barcelona tentou o contratar em fim de contrato, mas de acordo com o jogador, preferiu ficar nos Gunners por conta das conversas com Mikel Arteta.- Tive várias ofertas, especialmente do Barcelona, mas também de outros clubes. A minha prioridade foi ficar por dois motivos: Arteta, porque falamos muito durante a quarentena. Quando estávamos em casa, falamos várias vezes e ele me convenceu com o seu projeto. Em segundo lugar tenho o carinho dos torcedores e o apoio do clube. Desde que estou aqui sinto que sou um dos seus. Assim é fácil - disse Aubameyang.