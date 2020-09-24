Aubameyang revela propostas para deixar o Arsenal: 'Pensei em sair'

- Pensei em sair, se for completamente honesto. Tinha boas oportunidades. Mas me sinto em casa e o carinho dos torcedores e das pessoas do clube… Não tinha a certeza de que ia receber isso em outro lugar. Por isso fiquei - disse à "Sky Sports".Aubameyang também destacou a importância de Mikel Arteta para a sua permanência. - Durante a quarentena falamos sobre o futuro. Ele me perguntou o que eu ia fazer e disse que me sentia bem desde que ele chegou, gostava da filosofia de jogo, mas que pensava em sair. Foi então que ele me disse que eu podia criar um legado aqui e que devia levar isso em consideração. Tinha a oportunidade de ir lutar por títulos em clubes melhores, mas que no final é o legado que fica. E foi então que ficou tudo muito mais claro para mim - contou.