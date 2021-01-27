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Aubameyang revela problema de saúde de sua mãe em nota publicada nas redes sociais

Atacante do Arsenal justifica ausência dos Gunners por complicações no estado de saúde de sua mãe...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 14:32

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:32

Crédito: Divulgação/Arsenal
O atacante Pierre-Emerick Aubameyang, uma das estrelas do Arsenal, esteve ausente nas duas últimas partidas da equipe, primeiro na derrota por 1 a 0 contra o Southampton, e depois na vitória por 3 a 1 contra o mesmo time. Nesta quarta, o jogador publicou uma nota em suas redes sociais justificando a ausência.
Veja a tabela do InglêsNa nota publicada nesta quarta-feira pelo jogador gabonês, Aubameyang cita problemas de saúde de sua mãe, mas sem entrar em detalhes. O atacante agradece à equipe médica e aos fãs que enviaram mensagens para ele durante os últimos dias.
Ao concluir a nota, Aubameyang não garante uma data certa para a sua volta, mas diz estar ansioso para entrar em campo novamente. A sua equipe entra enfrenta o Manchester United neste sábado, às 14:30 (de Brasília). Válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, a partida será complicada para um Arsenal sem o seu craque.

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