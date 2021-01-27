Aubameyang revela problema de saúde de sua mãe em nota publicada nas redes sociais

Crédito: Divulgação/Arsenal

O atacante Pierre-Emerick Aubameyang, uma das estrelas do Arsenal, esteve ausente nas duas últimas partidas da equipe, primeiro na derrota por 1 a 0 contra o Southampton, e depois na vitória por 3 a 1 contra o mesmo time. Nesta quarta, o jogador publicou uma nota em suas redes sociais justificando a ausência.

Veja a tabela do InglêsNa nota publicada nesta quarta-feira pelo jogador gabonês, Aubameyang cita problemas de saúde de sua mãe, mas sem entrar em detalhes. O atacante agradece à equipe médica e aos fãs que enviaram mensagens para ele durante os últimos dias.