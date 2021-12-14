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futebol

Aubameyang perde posto de capitão no Arsenal após violação disciplinar

Centroavante dos Gunners também está descartado para o confronto direto contra o West Ham, nesta quarta-feira, pela Premier League. Lacazette deve ser o titular...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 09:42

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 09:42

O atacante Aubameyang perdeu o posto de capitão no Arsenal após uma violação disciplinar na última semana. Além disso, o atleta não irá ser relacionado para o confronto direto contra o West Ham, nesta quarta-feira, pela Premier League.Na última quarta-feira, o atleta ganhou uma permissão do clube londrino para viajar até a França e realizar uma visita para a mãe, que está doente. No entanto, o clube exigiu que o jogador retornasse na mesma noite para treinar na quinta-feira.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, Aubameyang só retornou à Inglaterra na quinta-feira pela manhã e não pode participar do treinamento dado por Mikel Arteta devido aos potocolos de Covid-19. O gabonês precisava aguardar até que o seu teste PCR desse negativo.
Aubameyang tem contrato com o Arsenal até 2023, mas acumula outras situações controversas além de gols. Não é possível descartar uma saída já que o atleta esteve na mira do Barcelona nos últimos anos e sabendo da necessidade do clube culé em buscar um novo centroavante.
Crédito: AubameyangnãovivebommomentocomacamisadoArsenal(OLISCARFF/AFP

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