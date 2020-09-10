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futebol

Aubameyang está próximo de renovar contrato com o Arsenal

Atacante deve se tornar jogador mais caro do elenco e superar salário de Mesut Ozil. Mikel Arteta, técnico do time, e o pai do jogador foram peças chavez para permanência do atleta...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 10:54

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 10:54
Crédito: Aubameyang é o principal jogador do Arsenal no time de Mikel Arteta (JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
O atacante Aubameyang está próximo de anunciar uma renovação contratual por mais três temporadas com o Arsenal, de acordo com o “The Athletic”. As informações apontam que o artilheiro irá se tornar o maior salário do clube, superando as 350 mil libras semanais (R$ 2,4 milhões) que Mesut Ozil recebe nos Gunners.O gabonês está em seu último ano de contrato com a equipe inglesa, que via o risco de perder o atleta de graça ao fim da próxima temporada. Os termos do novo vínculo foram negociados pelo ex-chefe de futebol, Raul Sanllehí, e finalizados por Edu Gaspar, diretor técnico do Arsenal. Aubameyang recebe 200 mil libras (R$ 1,3 milhão) semanais atualmente.
As negociações tiveram Mikel Arteta, técnico do time, e o pai do jogador como peças chaves para convencê-lo a permanecer na equipe em que é o principal nome. Aubameyang foi decisivo nas conquistas da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra no novo projeto do clube liderado pelo comandante espanhol.

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