Aubameyang está próximo de renovar contrato com o Arsenal

O atacante Aubameyang está próximo de anunciar uma renovação contratual por mais três temporadas com o Arsenal, de acordo com o “The Athletic”. As informações apontam que o artilheiro irá se tornar o maior salário do clube, superando as 350 mil libras semanais (R$ 2,4 milhões) que Mesut Ozil recebe nos Gunners.O gabonês está em seu último ano de contrato com a equipe inglesa, que via o risco de perder o atleta de graça ao fim da próxima temporada. Os termos do novo vínculo foram negociados pelo ex-chefe de futebol, Raul Sanllehí, e finalizados por Edu Gaspar, diretor técnico do Arsenal. Aubameyang recebe 200 mil libras (R$ 1,3 milhão) semanais atualmente.