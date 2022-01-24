Aubameyang está na mira de possível adversário do Palmeiras no Mundial

O Al-Hilal, possível adversário do Palmeiras no Mundial de Clube, está interessado na contratação de Aubameyang, atacante do Arsenal, segundo o "Daily Mail". A equipe de Leonardo Jardim está na mesma chave do Chelsea e só pode enfrentar o Verdão na decisão.O atleta do Gabão está afastado dos Gunners desde o último mês de dezembro por conta de uma violação disciplinar. Com isso, os ingleses estão dispostos a negociar a saída do veterano, uma vez que o clube árabe busca a contratação do centroavante por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra.