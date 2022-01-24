Aubameyang está na mira de possível adversário do Palmeiras no Mundial

O Al-Hilal, possível adversário do Palmeiras no Mundial de Clube, está interessado na contratação de Aubameyang, atacante do Arsenal, segundo o "Daily Mail". A equipe de Leonardo Jardim está na mesma chave do Chelsea e só pode enfrentar o Verdão na decisão.O atleta do Gabão está afastado dos Gunners desde o último mês de dezembro por conta de uma violação disciplinar. Com isso, os ingleses estão dispostos a negociar a saída do veterano, uma vez que o clube árabe busca a contratação do centroavante por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra.
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O Al-Hilal está disposto a oferecer o salário de 350 mil libras semanais para Aubameyang, mas o atacante está relutante em sair do Arsenal. O camisa 14, que tem contrato até 2023 com a equipe do norte de Londres, está disposto a se mudar, porém quer se manter na Europa.
Paris Saint-Germain e Juventus monitoram a situação do gabonês, mas os Gunners também possuem outro problema. Lacazette e Nketiah possuem contrato até o fim da temporada e caso os três deixem o clube, o time londrino se encontraria sem atacantes no próximo ano.