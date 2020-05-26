Aubameyang entra na mira do PSG para a próxima temporada

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Ainda sem definir as situações dos atacantes Edinson Cavani e Mauro Icardi, o PSG pode apostar na contratação de outro jogador para o setor ofensivo. De acordo com o site "Todo Fichajes", o clube parisiense está atrás do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal.

O jogador de 30 anos chegou aos Gunners em 2018 e tem contrato com o clube de Londres até junho de 2021, no fim da próxima temporada. Sem acordo para renovação, o Arsenal pode vendê-lo um pouco mais barato para não perdê-lo de graça.