Aubameyang entra na mira do PSG para a próxima temporada

Ainda sem definir as situações dos atacantes Edinson Cavani e Mauro Icardi, o PSG pode apostar na contratação de outro jogador para o setor ofensivo. De acordo com o site "Todo Fichajes", o clube parisiense está atrás do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal.
O jogador de 30 anos chegou aos Gunners em 2018 e tem contrato com o clube de Londres até junho de 2021, no fim da próxima temporada. Sem acordo para renovação, o Arsenal pode vendê-lo um pouco mais barato para não perdê-lo de graça.
Segundo a publicação, os franceses podem oferecer até 38 milhões de euros (R$ 226 milhões) ao clube inglês para acertar a contratação.E MAIS:Clubes da Inglaterra desejam a contratação de Gonzalo HiguaínMilan se interessa pelo meia Mario Götze, que deixará o BorussiaArsenal e Tottenham brigam pela contratação de atacante do BournemouthMilan deseja renovar o contrato do goleiro Donnarumma E MAIS: