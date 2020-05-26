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Aubameyang entra na mira do PSG para a próxima temporada

Jogador do Arsenal tem mais um ano de contrato com os ingleses e poderá deixar o Emirates Stadium de graça caso não renove ou não seja vendido na próxima janela...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 22:33

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 22:33

Crédito: AFP
Ainda sem definir as situações dos atacantes Edinson Cavani e Mauro Icardi, o PSG pode apostar na contratação de outro jogador para o setor ofensivo. De acordo com o site "Todo Fichajes", o clube parisiense está atrás do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal.
O jogador de 30 anos chegou aos Gunners em 2018 e tem contrato com o clube de Londres até junho de 2021, no fim da próxima temporada. Sem acordo para renovação, o Arsenal pode vendê-lo um pouco mais barato para não perdê-lo de graça.
Segundo a publicação, os franceses podem oferecer até 38 milhões de euros (R$ 226 milhões) ao clube inglês para acertar a contratação.E MAIS:Clubes da Inglaterra desejam a contratação de Gonzalo HiguaínMilan se interessa pelo meia Mario Götze, que deixará o BorussiaArsenal e Tottenham brigam pela contratação de atacante do BournemouthMilan deseja renovar o contrato do goleiro Donnarumma E MAIS:

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