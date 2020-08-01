Aubameyang brilha, Arsenal vence o Chelsea e conquista a FA Cup

Crédito: Catherine Ivill / POOL / AFP

No clássico de Londres, o Arsenal levou a melhor e venceu o Chelsea por 2 a 1, conquistando o título da FA Cup neste sábado (1). Pulisic abriu o placar para os Blues, mas Aubameyang marcou duas vezes e garantiu o triunfo diante dos rivais.

Gols de Arsenal 2 x 1 ChelseaDESPEDIDA RUIMEm seu último jogo com a camisa do Chelsea, Pedro não se despediu bem dos Blues. O atacante espanhol, que jogará na Roma, não conseguiu ter um bom desempenho.

UM A MENOSQuando o Chelsea pressionava e precisava da vitória, Kovacic foi expulso aos 28 minutos do segundo tempo. O Arsenal vencia a partida e o croata entrou de sola em Xhaka, recebendo o segundo amarelo.

TRABALHO COROADOCom um grande trabalho no Arsenal, Mikel Arteta coroa o que fez na temporada. Com o troféu da FA Cup, os Gunners se classificaram para a Liga Europa da próxima temporada. Com isso, o Wolverhampton está fora.