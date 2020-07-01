Aubameyang bate marca de Henry e já é top 20 do Arsenal na Premier League

Se o título de campeão inglês já está nas mãos do Liverpool, o mesmo não se pode dizer da artilharia da competição. Nessa quarta-feira, Aubameyang marcou duas vezes na goleada do Arsenal por 4 a 0 sobre o Norwich e empatou com Jamie Vardy no topo da disputa com 19 gols cada um.
Com apenas duas temporadas e meia no time londrino, o centroavante já ultrapassou a marca dos 50 gols na Premier League - são 51 agora - tendo disputado apenas 79 partidas na competição. O recorde do Arsenal até então pertencia a Thierry Henry, um dos maiores ídolos do clube, que atingiu o número após 83 atuações.