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futebol

Aubameyang bate marca de Henry e já é top 20 do Arsenal na Premier League

Atacante ultrapassou a marca dos 50 gols na competição com a camisa do clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 19:47

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:47

Crédito: Reprodução
Se o título de campeão inglês já está nas mãos do Liverpool, o mesmo não se pode dizer da artilharia da competição. Nessa quarta-feira, Aubameyang marcou duas vezes na goleada do Arsenal por 4 a 0 sobre o Norwich e empatou com Jamie Vardy no topo da disputa com 19 gols cada um.
Com apenas duas temporadas e meia no time londrino, o centroavante já ultrapassou a marca dos 50 gols na Premier League - são 51 agora - tendo disputado apenas 79 partidas na competição. O recorde do Arsenal até então pertencia a Thierry Henry, um dos maiores ídolos do clube, que atingiu o número após 83 atuações.

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