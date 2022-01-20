Aubameyang atualiza informações de saúde após ser diagnosticado com problema no coração

Retirado da Copa Africana de Nações, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang foi às redes sociais para informar sobre o estado pessoal de saúde. O atleta, que havia sido diagnosticado com uma lesão no coração decorrente da covid-19, afirmou que realizou alguns procedimentos médicos em Londres, e está bem.+ Tottenham marca duas vezes nos acréscimos e vence o Leicester em virada incrível na Premier League

- Voltei a Londres para fazer algumas verificações adicionais e estou muito feliz em dizer que o meu coração está absolutamente bem. Estou completamente saudável. Agradeço todas as mensagens dos últimos dias e já estou de volta - escreveu o atacante de 32 anos nas redes sociais.

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Aubameyang viajou para Camarões para disputar a Copa Africana de Nações pela seleção de Gabão, mas foi impedido pela federação africana de futebol de atuar por conta do diagnóstico da lesão. O atleta agora se recupera para voltar à ação pelo Arsenal.