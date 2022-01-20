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Aubameyang atualiza informações de saúde após ser diagnosticado com problema no coração

Jogador desenvolveu uma lesão no órgão após contrair a covid-19 nas últimas semanas...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 18:36

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 18:36

Retirado da Copa Africana de Nações, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang foi às redes sociais para informar sobre o estado pessoal de saúde. O atleta, que havia sido diagnosticado com uma lesão no coração decorrente da covid-19, afirmou que realizou alguns procedimentos médicos em Londres, e está bem.+ Tottenham marca duas vezes nos acréscimos e vence o Leicester em virada incrível na Premier League
- Voltei a Londres para fazer algumas verificações adicionais e estou muito feliz em dizer que o meu coração está absolutamente bem. Estou completamente saudável. Agradeço todas as mensagens dos últimos dias e já estou de volta - escreveu o atacante de 32 anos nas redes sociais.
+ Inglês: Cristiano Ronaldo passa em branco, Fred vai bem e Manchester United vence o Brentford fora de casa
Aubameyang viajou para Camarões para disputar a Copa Africana de Nações pela seleção de Gabão, mas foi impedido pela federação africana de futebol de atuar por conta do diagnóstico da lesão. O atleta agora se recupera para voltar à ação pelo Arsenal.
Crédito: AtacantedoArsenalnãopôdedisputaraCopaAfricanadeNações(Foto:AFP

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