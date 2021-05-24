Atuando nos Estados Unidos, Angelina celebra convocação para a Seleção Brasileira

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A brasileira Angelina Constantino, de 21 anos, que atua pelo OL Reign, defendia o Palmeiras na última época e terá a chance de defender a Seleção Brasileira Principal pela primeira vez. Ela fez sua trajetória no Verdão em 2020, quando foi anunciada no início de Janeiro e fez parte da equipe que disputou o Paulistão e o Brasileirão A1.

Angelina, apesar de jovem, já havia defendido outros importantes clubes no Brasil, como Vasco e Santos. A atleta se destacou na última temporada no Palmeiras e foi contratada pelo OL Reign, dos Estados Unidos, clube em que atua Megan Rapinoe. A atleta era um dos destaques nas categorias de base, quando atuou pelas seleções Sub-17 e Sub-20, inclusive sendo capitã da última categoria antes do profissional em determinados momentos.Hoje, atuando fora do país, a jogadora celebrou o momento especial na carreira.