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Atuando nos Estados Unidos, Angelina celebra convocação para a Seleção Brasileira

Atleta era destaque nas categorias de base e foi convocada por Pia Sundhage
na última sexta-feira
...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 10:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 10:55
Crédito: Divulgação
A brasileira Angelina Constantino, de 21 anos, que atua pelo OL Reign, defendia o Palmeiras na última época e terá a chance de defender a Seleção Brasileira Principal pela primeira vez. Ela fez sua trajetória no Verdão em 2020, quando foi anunciada no início de Janeiro e fez parte da equipe que disputou o Paulistão e o Brasileirão A1.
Angelina, apesar de jovem, já havia defendido outros importantes clubes no Brasil, como Vasco e Santos. A atleta se destacou na última temporada no Palmeiras e foi contratada pelo OL Reign, dos Estados Unidos, clube em que atua Megan Rapinoe. A atleta era um dos destaques nas categorias de base, quando atuou pelas seleções Sub-17 e Sub-20, inclusive sendo capitã da última categoria antes do profissional em determinados momentos.Hoje, atuando fora do país, a jogadora celebrou o momento especial na carreira.
- Muito feliz pela primeira convocação para a Seleção Brasileira principal, é um sonho que construímos durante muito tempo. Agradeço a Deus por me surpreender a cada dia. Tive a chance de sentir a emoção de defender nosso país nas categorias de base e agora recebo a chance de ir para a principal. Só tenho a agradecer aqueles que estiveram ao meu lado em todos os momentos, desde os mais difíceis, até os mais felizes. Obrigado de verdade. Vai Brasil! - disse.

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