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futebol

Atuando no Tondela, Bebeto espera evolução da equipe na temporada

Lateral brasileiro é destaque na equipe portuguesa
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LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 18:44

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 18:44

Titular do Tondela nesta temporada, o lateral-direito Bebeto falou sobre o desejo de ver a equipe crescendo de produção nesta sequência da época. Segundo o jogador, todos têm trabalhado muito para que o grupo evolua.
+ João de Deus teve papel chave na má relação do Mister com o elenco - O plantel é muito forte, competitivo e tem tudo para crescer nesta sequência do campeonato. Estamos trabalhando muito para que as coisas saiam como estamos planejando. Estamos muito motivados”, disse o jogador, que emendou:
+ Dortmund cogita redução salarial, mas não descarta renovação com Haaland
- Tenho lutado muito para melhorar meus números no clube. Vou me dedicar ao máximo para fazer um grande semestre em 2022 para ajudar o grupo - completou o jogador.
Crédito: BebetoemaçãopeloTondela(Foto:Divulgação/Tondela

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