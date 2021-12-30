Atuando no Tondela, Bebeto espera evolução da equipe na temporada

Titular do Tondela nesta temporada, o lateral-direito Bebeto falou sobre o desejo de ver a equipe crescendo de produção nesta sequência da época. Segundo o jogador, todos têm trabalhado muito para que o grupo evolua.

+ João de Deus teve papel chave na má relação do Mister com o elenco - O plantel é muito forte, competitivo e tem tudo para crescer nesta sequência do campeonato. Estamos trabalhando muito para que as coisas saiam como estamos planejando. Estamos muito motivados”, disse o jogador, que emendou:

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- Tenho lutado muito para melhorar meus números no clube. Vou me dedicar ao máximo para fazer um grande semestre em 2022 para ajudar o grupo - completou o jogador.