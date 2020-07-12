Atuando na Rússia, Wanderson comemora momento no Krasnodar

Crédito: Divulgação / Krasnodar

Há três temporadas no Krasnodar e uma das principais peças da equipe russa, o meia-atacante Wanderson segue fazendo sua história no país europeu. Feliz com a ótima fase, o jogador, titular absoluto do time comandado pelo treinador Murad Musaev, falou sobre esse momento.

- Sem dúvida, estou passando por um momento muito especial em minha carreira. Essas últimas temporadas aqui no Krasnodar têm sido muito especiais. Cresci muito como jogador e amadureci em campo. Venho trabalhando muito para construir uma história de títulos aqui - disse.

Segundo Wanderson, seu desejo é continuar crescendo no futebol europeu.