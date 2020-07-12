Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atuando na Rússia, Wanderson comemora momento no Krasnodar

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes da equipe do leste europeu
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2020 às 17:57

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 17:57

Crédito: Divulgação / Krasnodar
Há três temporadas no Krasnodar e uma das principais peças da equipe russa, o meia-atacante Wanderson segue fazendo sua história no país europeu. Feliz com a ótima fase, o jogador, titular absoluto do time comandado pelo treinador Murad Musaev, falou sobre esse momento.
- Sem dúvida, estou passando por um momento muito especial em minha carreira. Essas últimas temporadas aqui no Krasnodar têm sido muito especiais. Cresci muito como jogador e amadureci em campo. Venho trabalhando muito para construir uma história de títulos aqui - disse.
Segundo Wanderson, seu desejo é continuar crescendo no futebol europeu.
- Estou 100% focado aqui no Krasnodar e lutando para continuar evoluindo em minha carreira. Venho trabalhando muito nos últimos anos para me manter em um nível alto dentro de campo. Isso tem sido fundamental para mim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados