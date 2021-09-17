Atuando na Lituânia, Alex Negueba sonha em jogar a Chapions League com o Hegelmann

Crédito: Divulgação/FC Hegelmann

Um dos favoritos na Copa do Mundo de Futsal na Lituânia, o Brasil iniciou a competição goleando Vietnã e República Tcheca. Há cerca de um mês antes da Seleção estrear no Mundial, o ex-atacante do Santos, Alex Negueba, iniciava sua trajetória no futebol do país. O jogador, que chegou a pedir dinheiro nas ruas de Cuiabá (MT) antes de conseguir a primeira oportunidade na carreira, se transferiu para o Hegelmann, equipe da elite do futebol lituano.Venho passando por um momento novo em minha carreira. Aqui na Lituânia tive a oportunidade de virar profissional e, em meu jogo de estreia, pude fazer um gol. Imaginei que iria demorar a me acostumar com o país e com a cultura, que são totalmente diferentes do Brasil. Mas consegui me adaptar o mais rápido possível e agora tenho o objetivo de alcançar a Champions League com o Hegelmann. A gente confia muito nisso - afirmou o brasileiro.

Alex teve de enfrentar uma barreira: a dificuldade financeira para viajar a Santos (SP). Enquanto a mãe trabalhava como doméstica, o então garoto de 15 anos passou a pedir dinheiro nas ruas. À época, conseguiu arrecadar 360 reais, o valor necessário para a passagem para a Baixada Santista. Com a quantia, o atacante enfrentou 27 horas de viagem para enfim, integrar o Sub-17 do clube.