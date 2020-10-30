Atuando na Espanha, lateral brasileira valoriza período na Seleção

Crédito: Laura Zago / CBF

Jogadora do Levante, da Espanha, a lateral Jucinara Paz esteve recentemente a serviço da Seleção Brasileira feminina para um período de treinos com a técnica Pia Sundhage. Segundo a atleta, o período foi de muito aprendizado com a amarelinha.

- Esses dias foram muito importantes para entender as ideias da Pia. Trabalhamos muito a parte tática. Outra coisa positiva foi o ambiente de trabalho que está se criando, de união, muito leve e com dedicação por parte de todos - disse a atleta .

O período com as companheiras na Seleção trouxe diversas experiências. Outro fator destacado pela jogadora foi o contato com a treinadora Pia Sundhage.

- É uma técnica campeã e com mentalidade campeã. Ela trabalha muito e faz a gente querer trabalhar ainda mais. Ela passou muita informação sobre a parte tática, tanto defensiva como ofensiva, e também sobre estarmos cada vez mais conectadas uma com as outras - completou.