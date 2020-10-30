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Atuando na Espanha, lateral brasileira valoriza período na Seleção

Lateral-esquerda Jucinara Paz, do Levante, esteve a serviço da Seleção Brasileira feminina para período de treinamentos com a técnica sueca Pia Sundhage...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 18:57
Crédito: Laura Zago / CBF
Jogadora do Levante, da Espanha, a lateral Jucinara Paz esteve recentemente a serviço da Seleção Brasileira feminina para um período de treinos com a técnica Pia Sundhage. Segundo a atleta, o período foi de muito aprendizado com a amarelinha.
- Esses dias foram muito importantes para entender as ideias da Pia. Trabalhamos muito a parte tática. Outra coisa positiva foi o ambiente de trabalho que está se criando, de união, muito leve e com dedicação por parte de todos - disse a atleta .
O período com as companheiras na Seleção trouxe diversas experiências. Outro fator destacado pela jogadora foi o contato com a treinadora Pia Sundhage.
- É uma técnica campeã e com mentalidade campeã. Ela trabalha muito e faz a gente querer trabalhar ainda mais. Ela passou muita informação sobre a parte tática, tanto defensiva como ofensiva, e também sobre estarmos cada vez mais conectadas uma com as outras - completou.
Jucinara agora retorna para defender as cores do Levante, que encara um grande desafio no Campeonato Espanhol. Sua equipe enfrenta o Real Madrid, pela quarta rodada, e ocupa a sétima colocação do torneio. O jogo acontece no próximo domingo.

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