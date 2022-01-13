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Atuando na Copinha, volante João Mafra completa 50 jogos nas categorias de base

Jogador, que está no São Bernardo, comemorou a marca. Mafra chegou a atuar no profissional e enfrentou o Santos quando defendia o Cianorte...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 14:33

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:33

O volante João Mafra completou 50 jogos pelas categorias de base na última quinta-feira (13). Mafra começou a sua carreira no Londrina, onde atuou na Copa São Paulo de Futebol Jr, Copa do Brasil Sub-20 e Paranaense Sub-19. No Tubarão, jogou 32 partidas e marcou dois gols No São Bernardo, onde disputa a atual Copinha, o jogador atuou em 18 jogos e marcou dois gols. O atleta já foi campeão paranaense pelo Sub-15 do Coritiba e Sub-20 do Londrina.
- Fico muito feliz em atingir essa marca em minha recente carreira. Gosto de comemorar cada conquista, mesmo que seja pequena. Isso nos ajuda a melhorar a cada dia e ser grato em tudo. Sei que estou começando ainda na minha trajetória profissional, mas é importante vibrar e vislumbrar um futuro de sucesso. Estou trabalhando para fazer uma excelente Copinha e evoluir a cada mais – afirmou Mafra.Ele já teve a oportunidade de estrear no futebol profissional quando atuava pelo Cianorte (PR), onde entrou em campo diante do Santos pela Copa do Brasil. Ainda atuou no empate contra o Boavista (RJ) pelo Campeonato Brasileiro da Série D.
Mafra é a grande aposta da diretoria do Tigre do ABC para o time profissional e uma das grandes esperanças de venda para clubes maiores do futebol brasileiro e internacional.
Crédito: JoãoMafracomemorou50jogosnascategoriasdebase(Foto:RicardoMoreira

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