Atuando na Copinha, volante João Mafra completa 50 jogos nas categorias de base

O volante João Mafra completou 50 jogos pelas categorias de base na última quinta-feira (13). Mafra começou a sua carreira no Londrina, onde atuou na Copa São Paulo de Futebol Jr, Copa do Brasil Sub-20 e Paranaense Sub-19. No Tubarão, jogou 32 partidas e marcou dois gols No São Bernardo, onde disputa a atual Copinha, o jogador atuou em 18 jogos e marcou dois gols. O atleta já foi campeão paranaense pelo Sub-15 do Coritiba e Sub-20 do Londrina.

- Fico muito feliz em atingir essa marca em minha recente carreira. Gosto de comemorar cada conquista, mesmo que seja pequena. Isso nos ajuda a melhorar a cada dia e ser grato em tudo. Sei que estou começando ainda na minha trajetória profissional, mas é importante vibrar e vislumbrar um futuro de sucesso. Estou trabalhando para fazer uma excelente Copinha e evoluir a cada mais – afirmou Mafra.Ele já teve a oportunidade de estrear no futebol profissional quando atuava pelo Cianorte (PR), onde entrou em campo diante do Santos pela Copa do Brasil. Ainda atuou no empate contra o Boavista (RJ) pelo Campeonato Brasileiro da Série D.