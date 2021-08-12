Atualmente no São Paulo, Orejuela pode receber chance e reencontrar seu ex-clube, o Grêmio

Crédito: C2 Sports

Neste sábado (14), a 16ª rodada do Brasileirão marcará um reencontro em um dos seus duelos. O lateral-direito do São Paulo, Orejuela, enfrentará o Grêmio, equipe que defendeu na temporada passada. Com um possível time misto do Tricolor Paulista, o colombiano pode receber uma chance entre os titulares.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Caso entre em campo, o camisa 20 do São Paulo defenderá uma sequência invicta de quatro jogos. Em suas últimas quatro atuações, o lateral somou três vitórias e um empate, um aproveitamento de 83,3% dos pontos disputados.

Quando chegou ao novo clube, o jogador se recuperava de uma lesão e, após se recuperar, começou a receber algumas chances, estreando com um gol, mas tendo alguns jogos mais complicados na sequência.

Após algumas partidas difíceis em seu início de trajetória no time paulista, Orejuela voltou a receber oportunidades e se destacar quando Crespo precisou usar seu elenco para driblar o calendário apertado.

Em suas últimas partidas, o colombiano teve atuações melhores e parece, aos poucos, conquistar um espaço maior dentro do elenco, mesmo que não seja o atual titular da lateral direita.

Ao todo pelo clube, Orejuela soma oito jogos, com um gol marcado e uma assistência, que foi dada na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco na vitória por 2 a 1, na semana passada.

No sábado, pode enfrentar seu ex-clube, onde entrou em campo em 31 jogos, sendo 29 como titular. Ao todo, Orejuela marcou um gol e conquistou o título do Campeonato Gaúcho de 2020.A bola rola a partir das 21h, no Morumbi, em um confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do Imortal, o São Paulo inicia uma sequência importante de jogos contra adversários diretos na parte de baixo da tabela, na luta contra o rebaixamento.