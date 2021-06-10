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Atualmente no Lyon, Thiago Mendes revela em suas redes sociais o desejo de voltar ao São Paulo no futuro

O volante jogou pelo Tricolor do ano de 2015 até 2017, quando foi transferido para o Lille, da França. Em seu Instagram, o atleta respondeu perguntas de seus seguidores...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 18:43

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:43

Crédito: Divulgação/Lyon
Nesta quinta-feira (10), em suas redes sociais, o volante Thiago Mendes, ex-São Paulo é atualmente no Lyon, da França, respondeu perguntas de seus seguidores. Em uma das respostas, o jogador confirmou sua vontade de voltar a defender o Tricolor em algum momento futuro de sua carreira.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Thiago Mendes jogou pelo São Paulo de 2015 até 2017, quando foi transferido para o Lille, da França. Pelo Tricolor, o atleta marcou 11 gols.
Ao ser perguntado se jogará novamente no São Paulo, o jogador foi enfático em dizer que sim. Thiago revelou, também, que segue assistindo todos os jogos do clube, mesmo com um fuso horário com cinco horas de diferença.
Bem humorado, o jogador brincou ao dizer que sua mulher pode confirmar que ele vê todos os jogos do time, sendo alguns de madrugada.Em outras respostas, Thiago Mendes contou que seu jogo mais marcante pelo Tricolor foi a vitória por 3 a 2 em 2015, quando fez o gol da virada nos minutos finais de jogo, em um belo chute de longa distância.
O volante revelou, ainda, que seu maior ídolo no clube é Rogério Ceni, goleiro com quem jogou junto em 2015.

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