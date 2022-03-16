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futebol

Atualmente no Avispa Fukuoka, Lukian quer temporada regular do clube em 2022

Atacante vem passando por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 18:58

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:58

Em bom momento no futebol japonês e estrela do Avispa Fukuoka, o atacante Lukian quer a equipe focada em fazer uma temporada de muita regularidade. Segundo o jogador, a meta de todos é ter intensidade e garantir uma boa posição do elenco na J-League.- Nossa ideia é fazer uma boa J-League, de regularidade e intensidade, para conquistarmos uma boa posição na tabela de classificação. Vamos lutar muito para conquistarmos nossos objetivos na disputa - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é brigar pela artilharia da J-League.
- Vou trabalhar para fazer um bom ano e para buscar a artilharia do clube na temporada. Estou muito motivado para que isso seja possível.
Crédito: LukianvemtendobominíciocomoAvispaFukuoka(Foto:Divulgação/AvispaFukuoka

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