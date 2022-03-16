Atualmente no Avispa Fukuoka, Lukian quer temporada regular do clube em 2022

Em bom momento no futebol japonês e estrela do Avispa Fukuoka, o atacante Lukian quer a equipe focada em fazer uma temporada de muita regularidade. Segundo o jogador, a meta de todos é ter intensidade e garantir uma boa posição do elenco na J-League.- Nossa ideia é fazer uma boa J-League, de regularidade e intensidade, para conquistarmos uma boa posição na tabela de classificação. Vamos lutar muito para conquistarmos nossos objetivos na disputa - afirmou.