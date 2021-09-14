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futebol

Atual presidente do Vitória nega conflito com Paulo Carneiro

Para ele, prioridade precisa ser de 'trazer governabilidade' ao Leão da Barra e tratar de 'blindar o time de situações políticas'...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 11:35

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 11:35

O fato de ter aceitado assumir o cargo executivo máximo do Vitória após o afastamento por 60 dias da presidência do aliado político Paulo Carneiro chegou a levantar a ideia de rompimento entre Luiz Henrique, mandatário em exercício, e o presidente afastado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEntretanto, logo no primeiro contato direto com a imprensa via entrevista coletiva após sua nomeação, Luiz tratou de acabar com qualquer rumor sobre o tema dizendo, claramente, que não existiu qualquer tipo de rompimento.Para ele, a ideia segue baseada unicamente em trazer o que ele chamou de "maior governabilidade" para o clube dentro do projeto que vem tocando nas últimas semanas.
Além disso, Luiz Henrique também tratou de falar sobre outro intuito da sua gestão que se baseia em "blindar" jogadores e outros integrantes da área do futebol de possíveis problemas políticos enfrentados pela entidade:
- Não rompi com Paulo Carneiro como não rompi com nenhuma liderança do clube. Muito pelo contrário. Estou tentando fazer novas alianças, conversar com todos e tentar ver se a gente consegue dar uma governabilidade para o clube (...) Acredito no projeto que trouxemos para o clube. Esse projeto aos poucos vem mostrando eficiência. Vamos seguir com o projeto.
- Primeiro, blindar o time das situações políticas que nós estamos enfrentando. Confiamos na comissão técnica, confiamos nos jogadores e vamos trabalhar para que o pior não aconteça - agregou o presidente em exercício.
Em 17° lugar e com dois pontos de distância para a Ponte Preta, atual 16ª colocada na Série B, o Leão da Barra tem de torcer por um tropeço da equipe paulista e vencer seu compromisso, às 16h (de Brasília) da próxima sexta-feira (17) contra o Brusque, fora de casa, para deixar o Z4.Luiz Henrique era vice de Paulo Carneiro, afastado no início de setembro (Letícia Martins/EC Vitória)

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