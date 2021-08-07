Atual diretor-executivo do São Paulo, Rui Costa reencontrará o Athlético Parananense após grande passagem

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG

Atual diretor-executivo do São Paulo, Rui Costa possui relação forte com o próximo adversário do Tricolor, o Athlético Paranaense. Com o confronto entre as duas equipes neste sábado (7), o diretor reencontrará seu ex-clube, onde teve passagem bem sucedida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Rui Costa esteve na direção do Furacão por pouco menos de um ano, assumindo o cargo em agosto de 2018 e deixando o clube em janeiro de 2019, para se juntar ao Atlético Mineiro. Em sua passagem, o dirigente foi campeão da Copa Sul-Americana de 2018, um dos maiores títulos da história do clube e esteve na direção durante a mudança de identidade do clube, que deixou mudou de nome e escudo.

No ano de 2018, foi eleito o melhor executivo de futebol daquele ano pelo Prêmio Conafut, em evento realizado em São Paulo. Ele obteve 42% dos votos, concorrendo com Alexandre Mattos, campeão brasileiro com o Palmeiras, e Marcelo Djian, campeão da Copa do Brasil com Cruzeiro.

O atual diretor do São Paulo recebeu o prêmio pelo seu trabalho em 2018, quando chegou ao clube com o Athlético na zona de rebaixamento e, ao final do ano, o time terminou o campeonato na sétima posição, além do título da Copa Sul-Americana.

- Fico muito feliz e orgulhoso, é o reconhecimento de um trabalho marcante, com um significado importante para a minha carreira, que não teria êxito sem o apoio coletivo dos dirigentes, do elenco, da comissão técnica e dos funcionários - afirmou o dirigente, na ocasião do prêmio recebido.

No São Paulo desde fevereiro de 2021, Rui Costa teve participação importante na contratação do treinador Hernán Crespo, determinante para o título do Campeonato Paulista, que tirou o clube de uma seca de títulos de mais de oito anos.No jogo que marca a 15ª rodada do Brasileirão, entre Athlético Paranaense e São Paulo, neste sábado (7), às 19h, o diretor não estará presente na Arena da Baixada, pois foi recentemente diagnosticado com Covid-19.