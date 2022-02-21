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futebol

Atual campeão tailandês, Victor Cardozo se aproxima de marca expressiva

Zagueiro brasileiro tem passagem também pelo Fluminense...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 19:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 19:57
Zagueiro do BG Pathum United, Victor Cardozo está prestes a atingir uma marca expressiva no futebol tailandês. Há sete anos no país asiático, o brasileiro se aproxima do jogo 150 no campeonato nacional. E outro número chama a atenção no currículo do ex-jogador do Fluminense: Victor está a três gols de chegar ao seu quadragésimo na Thai League.
- Fico muito orgulhoso por alcançar esses números e agradeço bastante a Deus por permitir que eu seja tão feliz profissionalmente. Só quem sai do país objetivando vencer em terras estrangeiras sabe o quão difícil é essa meta para um jogador brasileiro - afirmou.
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Victor já marcou mais de 50 gols desde que chegou à Tailândia. Além do BG Pathum United, o defensor nascido em Sapucaia já vestiu as camisas do Ubon, Chiangrai e PTT Rayong. Atual campeão nacional, Victor admitiu que o bicampeonato está distante, mas não entrega os pontos.
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- Restam oito rodadas para serem disputadas e estamos dez pontos atrás do líder. Matematicamente temos chances e enquanto for este o quadro, temos que lutar incessantemente em busca do título - definiu.
Crédito: VictorCardozoemaçãopelo BGPathumUnited,daTailândia (Foto:Divulgação

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