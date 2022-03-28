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Atual campeão, Galo terá o Brasiliense-DF na terceira fase da Copa do Brasil

O Galo já deciciu uma vaga com o time candango em 2002, quando jogaram a semifinal do torneio mata-mata...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 17:26
O Atlético-MG já conheceu o seu rival na terceira fase da Copa do Brasil. O Galo, atual campeão do maior mata-mata do país, terá o Brasiliense como adversário. Os confrontos foram sorteados nesta segunda-feira,28 de março, na sede da CBF, já com os times que estão disputando a Libertadores, entre eles, Atletico-MG e América-MG. Confira quem a equipe alvinegra vai encarar. Red Bull Bragantino x GoiásAtlético-GO x CuiabáCeará x Tombense-MGFluminense x Vila Nova-GOBahia x Azuriz-PRSão Paulo x JuventudeCorinthians x Portuguesa-RJBotafogo x Ceilândia-DFAtlético-MG x BrasilienseFortaleza x VitóriaAthletico-PR x TocantinópolisPalmeiras x Juazeirense-BAAmérica-MG x CSA-ALCruzeiro x RemoFlamengo x Altos-PISantos x Coritiba O time mineiro fará o primeiro jogo em casa e decidirá a vaga nas oitavas de final do torneio em Brasília. Os confrontos da terceira fase serão em ida e volta, com datas entre 20 de abril e 11 maio. Em caso de igualdade, a decisão será por pênaltis. Na Copa do Brasil o gol fora de casa não é critério de desempate.
Crédito: OGaloéoatualcampeãodotorneioecomeçaadefesadotítulocontraotimedaCapitalFederal-(Foto:FlickrAtlético-MG

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