Atual campeão da J-League, Kawasaki Frontale acerta com o meio-campista João Schmidt

O meia João Schmidt irá defender as cores do Kawasaki Frontale em sua terceira temporada no Japão. Desde 2019 no futebol japonês, o brasileiro de 27 anos trocou a cidade de Nagoya por Kawasaki e acertou um contrato válido até janeiro de 2022 com o atual campeão da J-League.

Com a expectativa alta para 2021, João já iniciou os treinamentos com o elenco do Kawasaki e fala sobre a chegada ao novo clube. Em sua passagem pelo Nagoya Grampus, o meia entrou em campo em 62 jogos, com três gols marcados e quatro assistências.- Tive dois anos no Nagoya Grampus que foram muito bons e serviu para todo mundo no Japão conhecer meu futebol. Agora, no Kawasaki Frontale, a expectativa é de fazer um bom trabalho tanto individualmente quanto coletivamente para que a gente consiga conquistar títulos em 2021. A J-League e, principalmente, a Liga dos Campeões Asiática são os nossos maiores objetivos nessa temporada - disse o meio-campista João Schmidt.