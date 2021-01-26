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Atual campeão da J-League, Kawasaki Frontale acerta com o meio-campista João Schmidt

Brasileiro defendia as cores do Nagoya Grampus e irá para sua terceira temporada no Japão
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Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 12:21
Crédito: Divulgação/Kawasaki Frontale
O meia João Schmidt irá defender as cores do Kawasaki Frontale em sua terceira temporada no Japão. Desde 2019 no futebol japonês, o brasileiro de 27 anos trocou a cidade de Nagoya por Kawasaki e acertou um contrato válido até janeiro de 2022 com o atual campeão da J-League.
Com a expectativa alta para 2021, João já iniciou os treinamentos com o elenco do Kawasaki e fala sobre a chegada ao novo clube. Em sua passagem pelo Nagoya Grampus, o meia entrou em campo em 62 jogos, com três gols marcados e quatro assistências.- Tive dois anos no Nagoya Grampus que foram muito bons e serviu para todo mundo no Japão conhecer meu futebol. Agora, no Kawasaki Frontale, a expectativa é de fazer um bom trabalho tanto individualmente quanto coletivamente para que a gente consiga conquistar títulos em 2021. A J-League e, principalmente, a Liga dos Campeões Asiática são os nossos maiores objetivos nessa temporada - disse o meio-campista João Schmidt.
Revelado pelas categorias de base do São Paulo, João Schmidt acumula passagens por Vitória de Setúbal e Rio Ave, de Portugal, Atalanta, da Itália, e por último, Nagoya Grampus, do Japão. O meia ainda tem no currículo os títulos da Copa Sul-Americana de 2012, pelo Tricolor Paulista, e do Torneio de Toulon de 2013, com a equipe Sub-20 da Seleção Brasileira

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