Atual bicampeão na Malásia, zagueiro Maurício fala da motivação para a temporada

Nesta terça-feira (09), o Johor DT inicia a caminhada na Superliga na Malásia 2021. Atual bicampeã nacional, a equipe do zagueiro Maurício recebe o Penang a partir das 10h (de Brasília) pela primeira rodada do nacional. Presente nas duas conquistas anteriores, o defensor brasileiro falou sobre a responsabilidade do grupo após dois anos vitoriosos, chegando a seis títulos pelo clube.- Nós sabemos que somos o time a ser batido. O bicampeonato nos trouxe essa responsabilidade e trabalhamos diariamente sabendo disso. O clube também buscou evoluir e se modernizar cada dia mais para nos dar estrutura para buscar nossos objetivos - analisou Maurício
Grande potência no país, o Johor dominou o cenário nacional nos últimos anos e na última sexta-feira (05), pela segunda vez consecutiva, se sagrou campeão da Supercopa da Malásia, competição que marca o início da temporada no país, ao bater o Kedah por 2 a 0 na decisão.- Estamos prontos. Fizemos uma ótima pré-temporada e nos apresentamos bem nos amistosos e na Supercopa. Mantivemos uma base campeã e tenho certeza que chegamos fortes para brigar por mais um título - completou.
Além das competições nacionais, o Johor DT se prepara para a disputa da Liga dos Campeões da Ásia, a partir de abril. A equipe da Malásia compõe o grupo G ao lado do Nagoya Grampus e mais duas equipes a serem definidas.