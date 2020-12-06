Atuações de Sobis melhoram o perfil do ataque do Cruzeiro na Série B

Crédito: Rafael Sobis foi decisivo mais uma vez para a Raposa e está "justificando" a contratação pela Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Quando o Cruzeiro saiu em busca da contratação do atacante Rafael Sobis, que estava sendo pouco utilizado no Ceará, houve desconfianças sobre a utilidade do jogador, de 35 anos, para a Raposa na Série B. Passado quatro jogos com Sobis em campo, o perfil do ataque do time mineiro mudou para melhor.

Com Rafael Sobis no time, a Raposa foi derrotada apenas uma vez, diante do Confiança, mas em duelos considerados de alta dificuldade como nos embates contra a líder Chapecoense e o vice-líder América-MG, Sobis foi decisivo com gols e criando uma nova forma do ataque estrelado atuar.

Felipão colocou Rafael Sobis como seu homem de referência no ataque, que deixou de ter um centroavante fixo. A mobilidade ofensiva permite que Sobis, Airton e Pottker, ou Arthur Caike, girem por várias partes da grande área rival. Esse tipo de jogo ficou ainda mais evidente na goleada por 4 a 1 sobre o Brasil de Pelotas. Em todos os gols, algum jogador do setor ofensivo estava presente, com Rafael Sobis sendo o articulador principal. O atacante teve participação em três gols da Raposa, e um deles foi feito a 54 m de distância do gol do Brasil, antes da linha do meio de campo. Sobre o gol de placa, o camisa 23 detalhou como pensou na jogada.

-A gente já tinha comentado e visto vídeos do goleiro adiantado, e também durante o jogo. Tive uma sorte de receber um passe mal dado e a felicidade de acertar um chute-disse, dizendo em seguida que respeita, mas não se liga na questão de terem jogado sal grosso em campo antes do jogo.

-Sou gaúcho, então o sal grosso para mim só serve para churrasco (risos). Não me apego a isso. Não fez gol para nós, mas temos que respeitar. Cada um tem sua crença-concluiu.