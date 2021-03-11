Atuação de Vanderlei preocupa o Grêmio e irrita a torcida

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio estreou na Libertadores da América e massacrou o Ayacucho por 6 a 1, resultado que colocou o time perto da próxima fase e acalma os ânimos após o vice da Copa do Brasil.

Porém, mesmo com o triunfo acachapante, o torcedor do Tricolor tem motivos para se preocupar e o sinal de alerta vem com a posição de goleiro.

Após ficar no banco de reserva nos dois jogos contra o Palmeiras, Vanderlei retomou o seu lugar na equipe, mas foi abaixo do esperado. Sem confiança, ele errou em lances bobos e deixou a torcida desesperado.

Uma das falhas foi fatal e culminou no único gol do time peruano. Na cobrança de escanteio, o arqueiro socou errado e o rival mandou para dentro da rede.

Brenno