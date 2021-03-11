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futebol

Atuação de Vanderlei preocupa o Grêmio e irrita a torcida

Arqueiro falhou no gol do Ayacucho e mostrou insegurança ao longo do confronto da Libertadores...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 00:24

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 00:24
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na noite desta quarta-feira, o Grêmio estreou na Libertadores da América e massacrou o Ayacucho por 6 a 1, resultado que colocou o time perto da próxima fase e acalma os ânimos após o vice da Copa do Brasil.
Porém, mesmo com o triunfo acachapante, o torcedor do Tricolor tem motivos para se preocupar e o sinal de alerta vem com a posição de goleiro.
Após ficar no banco de reserva nos dois jogos contra o Palmeiras, Vanderlei retomou o seu lugar na equipe, mas foi abaixo do esperado. Sem confiança, ele errou em lances bobos e deixou a torcida desesperado.
Uma das falhas foi fatal e culminou no único gol do time peruano. Na cobrança de escanteio, o arqueiro socou errado e o rival mandou para dentro da rede.
Brenno
Diante da atuação ruim, o jovem Brenno, atualmente o terceiro goleiro do Grêmio, foi lembrado nas redes sociais e pode ser que pinte na equipe para o duelo da volta, que será realizado em Quito.

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