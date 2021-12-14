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Atropelo Bávaro! Veja os gols da goleada por 5 a 0 do Bayern de Munique sobre o Stuttgart

Confira os melhores momentos da goleada do Bayern de Munique sobre o Stuttgart na 16ª rodada da Bundesliga 2021/2022
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LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 17:02

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 17:02

O Bayern de Munique aplicou uma grande goleada no Stuttgart nesta terça-feira ao vencer na Bundesliga pelo placar de 5 a 0. O confronto contou com um show de Gnabry, que marcou um hat-trick e contribuiu com duas assistências para Lewandowski.

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