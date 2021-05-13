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Atropelamento! Fortaleza aplica 6 a 1 no Crato e vira vice-líder no Cearense em estreia de Vojvoda

Confronto foi marcado por uma chuva torrencial que caiu na cidade de Caucaia que chegou a afetar a iluminação do estádio...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 23:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 23:58
Faltou energia elétrica em determinado momento no estádio Raimundão para o confronto entre Crato e Fortaleza. Entretanto, gols certamente não faltaram no jogo pela quinta rodada do Campeonato Cearense onde o Leão do Pici massacrou seu adversário aplicando um sonoro 6 a 1.>Classificação do estadual após a goleada do FortalezaMetade dos tentos saíram ainda na etapa inicial onde Wellington Paulista abriu a contagem com somente um minuto de bola rolando, Lucas Crispim ampliou aos 26 e Éderson, com 42 minutos, fez o terceiro tento do tricolor diante do Índio Cariri.
Aos cinco minutos do segundo tempo, a forte chuva que se abatia na cidade de Caucaia afetou o abastecimento de energia elétrica do estádio com um apagão que paralisou o jogo por cerca de 25 minutos. Ao ponto de a arbitragem entrar em acordo com os atletas para a retomada mesmo com iluminação parcial.
E o confronto que já parecia bem encaminhado para o Fortaleza se transformou em uma acachapante goleada com Wellington Paulista fazendo o quarto, Luiz Henrique marcando o quinto e Robson sendo o responsável pelo sexto tento na estreia do argentino Juan Pablo Vojvoda no comando técnico. Para fazer o chamado "gol de honra", Otácio fez aos 37 minutos do tempo complementar.
Com isso, o time do Pici vai bastante animado para o próximo compromisso da temporada que é sempre carregado de emoção: o clássico contra o Ceará, no próximo sábado (15), pela sexta rodada da segunda fase no Cearense.

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