Atritos internos e impasse que assola a CBF desaceleram a articulação da liga de clubes, diz site

A formação de uma liga de clubes no futebol nacional passa por alguns percalços. De acordo com a coluna "De Primeira", do UOL, crises internas e na CBF mudaram o compasso entre os dirigentes. Fatores como a reunião que teve bate-boca entre o mandatário do Bahia, Guilherme Bellintani, e Mario Celso Petraglia, dirigente do Athletico-PR, e a entrada do Flamengo no STJD para contar com público em jogos da Série A deixaram o ambiente pesado entre os cartolas.Estava prevista uma reunião entre os clubes nesta semana, mas o encontro não chegou a ser confirmado. Nem mesmo a reunião do dia 9, em Brasília, tem previsão de acontecer.