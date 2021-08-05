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Atritos internos e impasse que assola a CBF desaceleram a articulação da liga de clubes, diz site

De acordo com a coluna 'De Primeira', do UOL, discussões ásperas entre dirigentes e a entrada do Flamengo no STJD por volta de público deixaram ambiente pesado...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 12:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 12:46
Crédito: Incerteza na CBF também deixou clubes mais cautelosos (Divulgação
A formação de uma liga de clubes no futebol nacional passa por alguns percalços. De acordo com a coluna "De Primeira", do UOL, crises internas e na CBF mudaram o compasso entre os dirigentes. Fatores como a reunião que teve bate-boca entre o mandatário do Bahia, Guilherme Bellintani, e Mario Celso Petraglia, dirigente do Athletico-PR, e a entrada do Flamengo no STJD para contar com público em jogos da Série A deixaram o ambiente pesado entre os cartolas.Estava prevista uma reunião entre os clubes nesta semana, mas o encontro não chegou a ser confirmado. Nem mesmo a reunião do dia 9, em Brasília, tem previsão de acontecer.
A instabilidade na CBF também deixou os clubes mais cautelosos. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, chegou a ser nomeado como interventor da entidade ao lado do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, graças a uma decisão judicial. Landim conversou com os demais dirigentes antes de aceitar o cargo, mas nada se concretizou devido a um efeito suspensivo obtido pela entidade.
Os clubes seguem em compasso de espera para saber o desfecho do imbróglio.

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