Atrás de um meia, nomes de Rafinha e Shaqiri ganham força na Lazio

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Depois de perder a disputa pela contratação do meia David Silva, que acertou com a Real Sociedad, a Lazio está em um busca um jogador para a função. E de acordo com informações da "Gazzetta dello Sport", o time da capital italiana avalia Rafinha, que estava no Celta, mas pertence ao Barcelona, e Shaqiri, do Liverpool.

O brasileiro fez grande boa temporada emprestado ao time da Galícia, onde atuou em 30 partidas, sendo a grande maioria como titular. O atleta marcou quatro gols e deu duas assistências. Com contrato até o fim da próxima temporada, o Barcelona pode aceitar uma proposta num valor baixo para não perdê-lo de graça.