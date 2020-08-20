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Atrás de um meia, nomes de Rafinha e Shaqiri ganham força na Lazio

Clube disputará a Liga dos Campeões e deseja reforçar seu elenco para a competição...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 16:01

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 16:01

Crédito: AFP; AFP
Depois de perder a disputa pela contratação do meia David Silva, que acertou com a Real Sociedad, a Lazio está em um busca um jogador para a função. E de acordo com informações da "Gazzetta dello Sport", o time da capital italiana avalia Rafinha, que estava no Celta, mas pertence ao Barcelona, e Shaqiri, do Liverpool.
O brasileiro fez grande boa temporada emprestado ao time da Galícia, onde atuou em 30 partidas, sendo a grande maioria como titular. O atleta marcou quatro gols e deu duas assistências. Com contrato até o fim da próxima temporada, o Barcelona pode aceitar uma proposta num valor baixo para não perdê-lo de graça.
O suíço Xherdan Shaqiri teve uma temporada para esquecer. Convivendo com muitas lesões, o camisa 23 fez apenas 11 partidas pelo time de Jürgen Klopp e quase não teve minutos. Com contrato até 2023, sua saída dos Reds não deve ser considerada fácil.

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