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futebol

Atraindo interesse de gigantes, Zaha quer deixar o Crystal Palace

Atacante é desejado por Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Monaco...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 12:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 12:43
Crédito: Divulgação/Instagram
Principal jogador do Crystal Palace, Wilfried Zaha, quer deixar o clube inglês. De acordo com o "The Guardian", o atacante está determinado a sair em meio ao interesse de Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Monaco.
Zaha tem se destacado desde 2015 com a camisa do Palace. No último verão, os Eagles rejeitaram duas propostas do Everton pelo atacante. O Arsenal, que também estava interessado, optou por Nicolas Pépé.
Na última temporada, Zaha atuou em 39 partidas, marcou apenas quatro gols e deu cinco assistências.

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