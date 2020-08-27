Atraindo interesse de gigantes, Zaha quer deixar o Crystal Palace

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Principal jogador do Crystal Palace, Wilfried Zaha, quer deixar o clube inglês. De acordo com o "The Guardian", o atacante está determinado a sair em meio ao interesse de Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Monaco.

Zaha tem se destacado desde 2015 com a camisa do Palace. No último verão, os Eagles rejeitaram duas propostas do Everton pelo atacante. O Arsenal, que também estava interessado, optou por Nicolas Pépé.