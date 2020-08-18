Ato final: último jogo de Thiago Silva pelo PSG será a final da Champions

Está chegando ao fim a passagem de Thiago Silva pelo Paris Saint-Germain. Com a classificação do clube francês para a final da Liga dos Campeões, o defensor brasileiro fará no próximo domingo sua última partida vestindo a camisa do clube da Cidade Luz.Thiago não terá seu contrato renovado pelo PSG e ficará livre no mercado de transferências. O jogador já foi especulado em clubes da Itália e Inglaterra, como Milan e Everton, respectivamente, mas ainda não definiu seu futuro. O Fluminense, clube que defendeu antes de ir para a Europa, também sonha com seu retorno.