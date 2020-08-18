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Ato final: último jogo de Thiago Silva pelo PSG será a final da Champions

Oito temporadas depois e com 314 partidas pelo clube francês, brasileiro terá a chance de se despedir erguendo a Orelhuda pela primeira vez na história do PSG...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 18:14

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 18:14

Crédito: DAVID RAMOS / POOL / AFP
Está chegando ao fim a passagem de Thiago Silva pelo Paris Saint-Germain. Com a classificação do clube francês para a final da Liga dos Campeões, o defensor brasileiro fará no próximo domingo sua última partida vestindo a camisa do clube da Cidade Luz.Thiago não terá seu contrato renovado pelo PSG e ficará livre no mercado de transferências. O jogador já foi especulado em clubes da Itália e Inglaterra, como Milan e Everton, respectivamente, mas ainda não definiu seu futuro. O Fluminense, clube que defendeu antes de ir para a Europa, também sonha com seu retorno.
O futuro de Thiago ainda não é de conhecimento público, mas certo é que no próximo domingo o zagueiro terá a chance de erguer a primeira Liga dos Campeões da história do Paris Saint-Germain.

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