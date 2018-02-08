Atlético vacila, perde para o Remo e está fora da Copa do Brasil

O Atlético Itapemirim perdeu para o Remo por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (07), no estádio José Olívio Soares, na região Sul do Espírito Santo, e não conseguiu garantir vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O time de Belém marcou com Isac e Felipe Marques, enquanto os capixabas chegaram apenas duas vezes de maneira mais perigosa ao ataque e não foram às redes. O Alvinegro teve mais posse de bola e foi melhor em quase todo o duelo, porém, girava a bola sem muita objetividade. O Remo, tranquilo em campo durante praticamente os 90 minutos, usou a eficiência para ficar com a vantagem - um empate já garantiria a equipe visitante na fase seguinte do torneio nacional. Mesmo assim, o Leão garantiu o resultado para a sequência da competição, onde enfrentará o Internacional.

Atlético perde para o Remo e está fora da Copa do Brasil Crédito: Sidney Novo

Desde os primeiros minutos da partida o Atlético dava mostras de que jogaria para cima do Remo em busca de uma vitória. Os alvinegros sempre tiveram a posse de bola e pressionavam o adversário em seu campo de defesa. A única dificuldade era encontrar o melhor espaço para a finalização. Os principais lances de perigo eram através das jogadas aéreas realizadas por Fabiano. Foram assim as chances com Pikachu e um cabeceio errado de Eraldo. A defesa do Leão, contudo, era intransponível. No ataque, em uma única oportunidade, o camisa 9 Isac abriu o placar aos 39 da etapa inicial.

"Só faltou o gol para a gente. Quem assistiu a partida sabe que o resultado não apresenta o que realmente aconteceu dentro de campo. Pressionamos, metemos bola na trave, o goleiro deles fez ótimas defesas. O gol não veio e agora estamos com um sentimento horrível por não termos conseguido a vitória. Fizemos um grande jogo e, até por isso, no final da partida a torcida presente no estádio nos aplaudiu. Só faltou o gol mesmo", comentou o atacante Eraldo.

Agora, mudando a chave, o Atlético já volta suas atenções para o Campeonato Capixaba e a Copa Verde, quando tem pela frente o Brasiliense no jogo de volta da primeira fase. Na ida, em Itapemirim, o Alvinegro venceu por 2 a 1. Os capixabas ficam com a vaga até mesmo se empatar no duelo em Brasília. E o pensamento do técnico Zé Humberto está nos próximos compromissos.