Atlético vacila e perde para o Uberlândia na estreia da Série D

O Atlético Itapemirim começou a Série D do Campeonato Brasileiro com derrota. Na tarde deste domingo (22), a equipe capixaba foi derrota por 1 a 0 pelo Uberlândia-MG. O jogo foi no estádio Parque do Sabiá, em Minas Gerais, e o time alvinegro não apresentou o bom futebol que vinha demonstrando na Copa Verde.

Atlético Itapemirim perde para o Uberlândia Crédito: Fernando Aquino/UEC

O único gol do confronto aconteceu aos 47 minutos do primeiro tempo, quando Ewerton Maradona fez belo cruzamento para a área e o atacante Thiago Amaral, livre, apenas teve o trabalho de escorar de cabeça a bola para o fundo das redes. O goleiro Rodrigo Bambu não teve o que fazer.

Thiago Amaral comemora gol diante do Atlético Itapemirim Crédito: Fernando Aquino/UEC

Na etapa complementar, com o duelo bem equilibrado, marcado por boas oportunidades de gol para os dois times, o Galo não conseguiu colocar o pé na forma para empatar o placar. Em vantagem, o Uberlândia manteve a obediência tática do início da partida e segurou a vitória. A baixa dos capixabas ficou por conta do zagueiro Kleber Viana, que deu um carrinho em Ewerton Maradona e foi expulso aos 20.