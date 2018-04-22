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Tropeço

Atlético vacila e perde para o Uberlândia na estreia da Série D

Equipe alvinegra não conseguiu dar sequência a boa fase e tropeçou diante dos mineiros na partida de estreia na competição nacional

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 20:31
O Atlético Itapemirim começou a Série D do Campeonato Brasileiro com derrota. Na tarde deste domingo (22), a equipe capixaba foi derrota por 1 a 0 pelo Uberlândia-MG. O jogo foi no estádio Parque do Sabiá, em Minas Gerais, e o time alvinegro não apresentou o bom futebol que vinha demonstrando na Copa Verde.
Atlético Itapemirim perde para o Uberlândia Crédito: Fernando Aquino/UEC
O único gol do confronto aconteceu aos 47 minutos do primeiro tempo, quando Ewerton Maradona fez belo cruzamento para a área e o atacante Thiago Amaral, livre, apenas teve o trabalho de escorar de cabeça a bola para o fundo das redes. O goleiro Rodrigo Bambu não teve o que fazer.
Thiago Amaral comemora gol diante do Atlético Itapemirim Crédito: Fernando Aquino/UEC
Na etapa complementar, com o duelo bem equilibrado, marcado por boas oportunidades de gol para os dois times, o Galo não conseguiu colocar o pé na forma para empatar o placar. Em vantagem, o Uberlândia manteve a obediência tática do início da partida e segurou a vitória. A baixa dos capixabas ficou por conta do zagueiro Kleber Viana, que deu um carrinho em Ewerton Maradona e foi expulso aos 20.
Na segunda rodada da competição nacional, o Galo da Vila tenta dar a volta por cima. O time comandado pelo técnico Zé Humberto encara o Americano-RJ no domingo (29), às 15 horas, no José Olívio Soares, em Itapemirim. Já o Uberlândia visita o Novorizontino, no sábado (28), às 19h30.

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