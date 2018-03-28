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Copa Verde

Atlético tem mais um desafio e enfrenta o Luverdense na Copa Verde

O Galo da Vila, que tem ótimo retrospecto fora de casa, quer um bom resultado no jogo de ida das semifinais

Publicado em 27 de Março de 2018 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 21:25
O Atlético Itapemirim alçou voo até o Mato Grosso, com um objetivo claro: voltar de lá com um resultado positivo diante do Luverdense, hoje às 22 horas, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. A partida, a primeira da semifinal da Copa Verde, é de longe o desafio mais complicado no caminho do Galo da Vila na competição, visto que o rival frequentou a Série B do Brasileirão nos últimos anos, mas foi rebaixado em 2017.
Para seguir sonhando com o primeiro título de âmbito nacional, o time do Sul do Estado se apega ao bom retrospecto jogando fora de casa. Além de marcar nas duas vezes em que foi visitante, o Atlético saiu de campo vencedor - 3 a 2 diante do Brasiliense na primeira fase e também diante do Cuiabá, já pelas quartas de final.
É jogar como estamos jogando, tanto dentro como fora de casa. São quatro jogos e quatro vitórias. Estamos fazendo gols fora de casa, e isso é importante. É não perdermos a postura, que assim nós iremos conseguir sair com um bom resultado de lá, disse o volante Vitor no embarque da equipe na última segunda-feira.
A preocupação com um adversário mais gabaritado faz com que a defesa do Galo da Vila precise estar ainda mais atenta na partida. Esse é o pensamento do zagueiro Rhayne.
Temos que continuar focados da maneira que estamos desde as nossas últimas partidas. A gente sabe do poder que tem o Luverdense, ainda mais jogando dentro dos seus domínios. Vamos procurar manter a nossa defesa bem postada, como fizemos nas últimas partidas, fazendo bem o balanço na nossa linha de quatro, para que a gente não venha ser surpreendido, disse.
A única dúvida do técnico Zé Humberto para hoje é o meia Franklin. Caso ele não jogue, o treinador deve escolher entre Charles, Chiquinho ou Caio para a primeira semifinal.
FICHA TÉCNICA
Luverdense x Atlético Itapemirim
Estádio: Passo da Emas (Mato Grosso)
Árbitro: Ivan da Silva Guimarães (AM)
Horário: 22 horas
Luverdense: Diogo Silva; Gabriel Passos, Kaique (Willian) Pablo e Paulinho; Diogo Sodré, Lorran e Rubinho (Rennan Oliveira); Ariel, Pimentinha e Rafael Silva. Técnico: Odil Soares
Atético Itapemirim: Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana e Bruno; Vitor Araruama, Fabiano, Franklin (Chiquinho) e Pikachu; Eraldo. Técnico: Zé Humberto
 

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