Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético tem interesse em Fabián Ruiz, mas preço atrapalha

Meio-campista do Napoli está na mira de Diego Simeone desde a última janela de verão europeu, enquanto Napoli quer vender jogadores para fazer caixa...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 10:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 10:01
Crédito: Divulgação / Site oficial do Napoli
O Atlético de Madrid está pensando em fazer uma proposta pelo meio-campista Fabián Ruiz, do Napoli, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. No entanto, o clube italiano deve pedir cerca de 70 milhões de euros (R$ 468 milhões) pelo jogador, o que é inacessível por conta do período de crise financeira vivido nas equipes.Os colchoneros haviam tentado a contratação do espanhol na última janela de verão, mas teve uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 334 milhões) recusada. No entanto, o Atlético vê a necessidade da chegada do atleta por conta da possível saída de Saúl, mas o time de Simeone deve se mover rapidamente, pois Barcelona, Real Madrid e equipes inglesas já demonstraram interesse no meia.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O Napoli também busca se desfazer de alguns atletas para fazer caixa em um período de retrocesso econômico. No entanto, Ruiz diz estar muito feliz jogando pelo clube italiano e tem contrato até 2023. Apesar disso, a equipe de Gattuso já observa possíveis reposições no mercado e tem o nome de Antonin Barak como um dos favoritos dos dirigentes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados