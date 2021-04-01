Atlético tem interesse em Fabián Ruiz, mas preço atrapalha

O Atlético de Madrid está pensando em fazer uma proposta pelo meio-campista Fabián Ruiz, do Napoli, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. No entanto, o clube italiano deve pedir cerca de 70 milhões de euros (R$ 468 milhões) pelo jogador, o que é inacessível por conta do período de crise financeira vivido nas equipes.Os colchoneros haviam tentado a contratação do espanhol na última janela de verão, mas teve uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 334 milhões) recusada. No entanto, o Atlético vê a necessidade da chegada do atleta por conta da possível saída de Saúl, mas o time de Simeone deve se mover rapidamente, pois Barcelona, Real Madrid e equipes inglesas já demonstraram interesse no meia.