Atlético sofre, Suárez decide e colchoneros seguem na liderança

Crédito: Atlético de Madrid sofreu, mas conseguiu vener o Alavés fora de casa (CESAR MANSO / AFP

O Atlético de Madrid sofreu, fez o torcedor passar por grandes emoções, mas conseguiu a vitória contra o Alavés fora de casa por 2 a 1. Após um primeiro tempo morno em que os colchoneros saíram na frente com Llorente, a segunda etapa foi sofrida. Com um jogador a mais por boa parte da segunda etapa, os colchoneros sofreram o empate, mas Suárez voltou a colocar o time de Simeone na frente aos 45 do segundo tempo e garantir o triunfo.PACIÊNCIAApós começar o jogo chegando com perigo com Carrasco, o jogo ficou morno por grande parte da primeira etapa. A segunda boa chance do Atlético de Madrid surgiu apenas aos 41 minutos em que Llorente recebeu a bola pela direita, fez jogada individual cortando para o meio e finalizou com desvio para abrir o marcador.

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JOGO MORNOO segundo tempo começou muito devagar e a partida tornou-se ainda mais favorável para o time de Diego Simeone quando o Alavés teve o zagueiro Laguardia expulso aos 23 minutos. Aos 30, o Atlético chegou pela primeira vez com perigo com Luis Suárez recebendo passe de Carrasco e ficando cara a cara com o goleiro, mas mandando pela linha de fundo.