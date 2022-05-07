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Atlético Mogi é goleado na 2ª divisão do Paulista e se aproxima de recorde negativo do Íbis

Time perdeu para o Joseense por 8 a 0 neste sábado e está há 50 jogos sem vencer ...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2022 às 17:52
O Atlético Mogi está próximo de igualar recorde histórico de partidas sem vitórias, que atualmente pertence ao Íbis. A equipe sofreu goleada neste sábado (7) para o Joseense, por 8 a 0, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pelo Campeonato Paulista Segunda Divisão - torneio que equivale à 'Série D' do estadual - e chegou a 50 jogos sem saber o que é vencer.GALERIA> Náutico e Fluminense-PI levantaram taças: veja todos os campeões estaduais e como estão as competições em andamentoSão mais de quatro anos sem vitórias em partidas oficiais para o Caçula de Mogi das Cruzes. Neste período, foram 49 jogos disputados, somando 48 derrotas e dois empates, além de 185 gols sofridos e só 20 marcados.A marca negativa atingida pelo clube se aproxima do recorde histórico do Íbis, clube de Pernambuco. Durante a década de 1980, o 'pior time do mundo' ficou 54 partidas sem vencer, acumulando 48 derrotas e seis empates. Foram quase quatro anos sem triunfos.Na atual edição da Segunda Divisão do Paulista, o Atlético Mogi está na última colocação do Grupo E, com três derrotas em três jogos. A equipe retornará aos gramados no próximo sábado (14), às 15h, para enfrentar o Manthiqueira, no estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá (SP).
Crédito: AtléticoperdeumaisumanoestádioNogueirão,emMogi(Foto:Divulgação

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