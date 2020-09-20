Atlético Mineiro fica perto de marca histórica no Campeonato Brasileiro

Novo líder do Campeonato Brasileiro 2020, o Atlético Mineiro está muito perto de alcançar uma marca histórica da competição. Com os quatro gols marcados na vitória por 4 a 3 sobre o Atlético Goianiense, nesse sábado, o time atingiu a marca de 1999 bolas na rede na história do campeonato, desde 1971.

Atualmente, apenas dois clubes já romperam a marca dos dois mil gols em Brasileiros: o São Paulo, com 2105, e o Santos, com 2002. Curiosamente, o Peixe atingiu esse número exatamente contra o Galo, na 9ª rodada, quando venceu os mineiros por 3 a 1. O Cruzeiro, grande rival dos atleticanos, aparece em 4º no ranking atual, com 1973 gols, porém, nesta temporada a equipe disputa a Série B pela primeira vez em sua história.