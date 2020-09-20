Atlético Mineiro fica perto de marca histórica no Campeonato Brasileiro

Novo líder do Campeonato Brasileiro 2020, o Atlético Mineiro está muito perto de alcançar uma marca histórica da competição. Com os quatro gols marcados na vitória por 4 a 3 sobre o Atlético Goianiense, nesse sábado, o time atingiu a marca de 1999 bolas na rede na história do campeonato, desde 1971.
Atualmente, apenas dois clubes já romperam a marca dos dois mil gols em Brasileiros: o São Paulo, com 2105, e o Santos, com 2002. Curiosamente, o Peixe atingiu esse número exatamente contra o Galo, na 9ª rodada, quando venceu os mineiros por 3 a 1. O Cruzeiro, grande rival dos atleticanos, aparece em 4º no ranking atual, com 1973 gols, porém, nesta temporada a equipe disputa a Série B pela primeira vez em sua história.
Veja quem são os clubes com mais gols na história do Brasileiro:- De 1971 a 2020
1º - São Paulo - 2105 gols2º - Santos - 2002 gols3º - Atlético-MG - 1999 gols4º - Cruzeiro - 1973 gols5º - Flamengo - 1953 gols6º - Palmeiras - 1888 gols7º - Internacional - 1853 gols8º - Vasco - 1830 gols9º - Grêmio - 1824 gols10º - Corinthians - 1819 gols