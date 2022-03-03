Atlético-MG: Zaracho tem recuperação lenta e pode ficar fora do clássico contra o Cruzeiro

Fora do time desde do jogo contra o América-MG, há quase três semanas, por um problema na coxa esquerda, o meia Zaracho, do Atlético-MG, corre contra o tempo para tentar estar no clássico diante do Cruzeiro no domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

O jogador está tratando de lesão no local com sessões na fisioterapia da Cidade do Galo para ficar à disposição do time. Zaracho não tem conseguido trabalhar com o grupo e o mais provável e que fique de fora do maior jogo de Minas Gerais. Até sentir a lesão, no duelo contra a URT, no início de fevereiro, Zaracho vinha participando dos jogos iniciais do Galo no Campeonato Mineiro. Agora, sem o argentino, Antonio Mohamed terá três opções para montar a equipe: Savarino, Ademir e Eduardo Vargas. Destes, Ademir é quem mais se assemelha a Zaracho, pela versatilidade em atuar por dentro -- Savarino e Vargas tendem a jogar mais pelos lados do campo.