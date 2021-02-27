Atlético-MG x URT. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Ainda “respirando” o final do Brasileirão e avaliando o terceiro lugar na competição, o Atlético-MG já inicia a temporada 2021 diante da URT neste domingo, 28 de fevereiro, às 18h15, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O duelo marcará a despedida do goleiro Victor com a camisa atleticana, já que o seu contrato se encerra justamente na partida contra o Trovão Azul, tornando o duelo especial para o jogador e para o torcedor atleticano, que viu a trajetória de sucesso do “Santo do Galo”. A equipe que entrará em campo terá atletas que pouco atuaram no Brasileiro, mesclada com jovens do time de transição, que serão comandados por Lucas Gonçalves enquanto não se contrata um treinador efetivo. Já o time de Patos de Minas reformulou o elenco e também tem treinador novo: Welington Fajardo comanda a URT que tentará uma campanha melhor do que em 2020, quando ficou na 9ª posição, brigando contra o rebaixamento. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​Atlético-MG x URTData: 28 de Fevereiro de 2021Horário: 18h15 (de Brasília)Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MGÁrbitro: Ricardo Marques RibeiroAssistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique FerreiraOnde assistir: Premiere e SporTVOnde seguir: Super FM e Itatiaia FM