Atlético-MG x Uberlândia. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Buscando a terceira vitória no Campeonato Mineiro, o Atlético-MG recebe o Uberlândia neste domingo, 7 de março, às 20h30, no Mineirão, pela 3ª rodada da competição. O Galo atuou até o momento com a equipe reserva, mesclada com jovens da base e jogadores que pouco jogaram durante a temporada 2020. E, ainda assim, conseguiu duas vitórias, sobre Tombense e URT, liderando o campeonato. A expectativa do torcedor alvinegro é ver o atacante Hulk pela primeira vez em campo com a camisa atleticana. Ele está apto a jogar, vem treinando normalmente e legalmente liberado para atuar. O Uberlândia ainda não sabe o que é vencer no Estadual, empatando na estreia com o Cruzeiro e sendo derrotado pela URT na última rodada. A meta do Verdão do Triângulo Mineiro é conseguir chegar às semifinais este ano, evitando nova luta contra o rebaixamento, como ocorreu em 2020. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x UBERL NDIAData: 7 de março de 2021Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Emerson de Almeida FerreiraAssistentes: Celso Luiz da Silva e Augusto Magno RamosOnde assistir: Premiere e SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE , Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)​Rafael; Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô; Dylan, Matías Zaracho e Calebe; Hulk (Sávio), Marrony e Diego Tardelli.