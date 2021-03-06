Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG x Uberlândia. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo vai em busca da terceira vitória no Estadual contra a equipe do Triângulo, que ainda não venceu na competição...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 18:12
Crédito: Os reservas do Galo já garantiram 100% de aproveitamento do alvinegro no Mineiro 2021- (Pedro Souza/Atlético-MG
Buscando a terceira vitória no Campeonato Mineiro, o Atlético-MG recebe o Uberlândia neste domingo, 7 de março, às 20h30, no Mineirão, pela 3ª rodada da competição. O Galo atuou até o momento com a equipe reserva, mesclada com jovens da base e jogadores que pouco jogaram durante a temporada 2020. E, ainda assim, conseguiu duas vitórias, sobre Tombense e URT, liderando o campeonato. A expectativa do torcedor alvinegro é ver o atacante Hulk pela primeira vez em campo com a camisa atleticana. Ele está apto a jogar, vem treinando normalmente e legalmente liberado para atuar. O Uberlândia ainda não sabe o que é vencer no Estadual, empatando na estreia com o Cruzeiro e sendo derrotado pela URT na última rodada. A meta do Verdão do Triângulo Mineiro é conseguir chegar às semifinais este ano, evitando nova luta contra o rebaixamento, como ocorreu em 2020. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x UBERL NDIAData: 7 de março de 2021Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Emerson de Almeida FerreiraAssistentes: Celso Luiz da Silva e Augusto Magno RamosOnde assistir: Premiere e SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE , Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)​Rafael; Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô; Dylan, Matías Zaracho e Calebe; Hulk (Sávio), Marrony e Diego Tardelli.
Desfalques: sem desfalques UBERLÂNDIA (Técnico: Tuca Guimarães)​Marcão; Everton, Mailson, Bruno Maia e Gilmar; Felipe Recife, Paranhos e Felipe Pará; Luizinho, Léo e Reis.
Desfalques: sem desfalques

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados