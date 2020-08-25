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futebol

Atlético-MG x Tombense. Onde ver, palpites e prováveis times

Em meio a disputa do Campeonato Brasileiro, uma pausa no calendário para iniciar a decisão do Estadual de Minas, quer teminará este mês devido a pandemia da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 17:13

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:13

Crédito: F8
Uma pausa nos jogos do Campeonato Brasileiro para Atlético-MG e Tombense, que iniciam nesta quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30, a decisão do Campeonato Mineiro de 2020 no Mineirão. O motivo para se conhecer o campeão estadual somente neste mês de agosto é a pausa forçada da competição em março, pela pandemia do novo coronavírus. O retorno só foi possível em julho e o novo dono de Minas Gerais no futebol será conhecido a partir do primeiro jogo da final. Para o Galo, o Mineiro se tornou mais importante do que aparentava, pois o time comandado por Jorge Sampaoli está sob pressão depois de duas derrotas seguidas no Brasileiro. Assim, o título estadual aliviaria a tensão e daria ao alvinegro a um troféu para levantar em 2020, o único possível já que a disputa nacional se encerra em 2021. Já o Tombense é o franco-atirador em um ano que também busca voos mais altos em termos nacionais. A equipe da Zona da Mata está na Série C e tenta subir de divisão, coroando um bom trabalho do clube que chegou pela primeira vez em mais de 100 anos à decisão do Mineiro. A equipe de Tombos é dona da melhor campanha geral do Campeonato Mineiro. Assim, o Carcará tem a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols para conseguir um inédito título. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG x TOMBENSEData-Horário: 26 de agosto, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da SilvaOnde acompanhar: Premiere, Globo Minas, Rádio Itatiaia, 95.7 FM e Rádio Super FM, 91.7
Atlético-MG:Rafael, Mariano, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Allan, Jair, Alan Franco e Hyoran, Keno e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli Tombense: Felipe Corrêa, David, Admilton, Matheus Lopes e João Paulo;Rodrigo, Marquinhos e Ibson; Cássio Ortega, Gabriel Lima e Rubens Técnico: Eugênio Souza Palpites: o Galo é franco favorito para sair na frente pela disputa do título mineiro para 55% da redação. Outros 20% creem no empate e os 25% restantes acham que o Tombense vence o duelo.

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