Atlético-MG x Tombense. Onde ver, palpites e prováveis times

Uma pausa nos jogos do Campeonato Brasileiro para Atlético-MG e Tombense, que iniciam nesta quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30, a decisão do Campeonato Mineiro de 2020 no Mineirão. O motivo para se conhecer o campeão estadual somente neste mês de agosto é a pausa forçada da competição em março, pela pandemia do novo coronavírus. O retorno só foi possível em julho e o novo dono de Minas Gerais no futebol será conhecido a partir do primeiro jogo da final. Para o Galo, o Mineiro se tornou mais importante do que aparentava, pois o time comandado por Jorge Sampaoli está sob pressão depois de duas derrotas seguidas no Brasileiro. Assim, o título estadual aliviaria a tensão e daria ao alvinegro a um troféu para levantar em 2020, o único possível já que a disputa nacional se encerra em 2021. Já o Tombense é o franco-atirador em um ano que também busca voos mais altos em termos nacionais. A equipe da Zona da Mata está na Série C e tenta subir de divisão, coroando um bom trabalho do clube que chegou pela primeira vez em mais de 100 anos à decisão do Mineiro. A equipe de Tombos é dona da melhor campanha geral do Campeonato Mineiro. Assim, o Carcará tem a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols para conseguir um inédito título. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG x TOMBENSEData-Horário: 26 de agosto, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da SilvaOnde acompanhar: Premiere, Globo Minas, Rádio Itatiaia, 95.7 FM e Rádio Super FM, 91.7