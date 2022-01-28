Atlético-MG x Tombense. Onde seguir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG entra em campo neste sábado, 29 de janeiro, às 16h30, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, contra a Tombense, bicampeã da Recopa Mineira. A partida vai ser a primeira do Galo em casa, quando o seu torcedor terá contato com algumas novidades do time, como alguns reforços contratados para a temporada 2022. O técnico Antonio Mohamed deve promover mais algumas novidades na equipe, para da ritmo a alguns jogadores que iniciaram os trabalhos no dia 17 de janeiro.O Galo busca sua primeira vitória na competição, após o empate diante do Villa Nova, fora de casa, por 1 a 1, na última quarta-feira, 26 de janeiro. A Tombense também vem de um empate por 1 a 1, com o Pouso Alegre. O duelo foi válido pela decisão da Recopa Mineira, que foi vencida pelo time de Tombos nos pênaltis.