Atlético-MG x Tombense. Onde seguir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG entra em campo neste sábado, 29 de janeiro, às 16h30, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, contra a Tombense, bicampeã da Recopa Mineira. A partida vai ser a primeira do Galo em casa, quando o seu torcedor terá contato com algumas novidades do time, como alguns reforços contratados para a temporada 2022. O técnico Antonio Mohamed deve promover mais algumas novidades na equipe, para da ritmo a alguns jogadores que iniciaram os trabalhos no dia 17 de janeiro.O Galo busca sua primeira vitória na competição, após o empate diante do Villa Nova, fora de casa, por 1 a 1, na última quarta-feira, 26 de janeiro. A Tombense também vem de um empate por 1 a 1, com o Pouso Alegre. O duelo foi válido pela decisão da Recopa Mineira, que foi vencida pelo time de Tombos nos pênaltis.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG x TOMBENSEData: 29 de janeiro 2022Horário: 16h(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: André Luís Schettino Policarpo Bento Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique PereiraOnde assistir: Premiere/TV GloboOnde seguir: Tempo Real LANCE, Super FM e Itatiaia FM ATLÉTICO-MG (Técnico: ANTONIO MOHAMED)Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Neto, Guilherme Castilho (Zaracho), Echaporã(Savarino), Ademir (Felipe Felício), Fabio Gomes e Eduardo Sasha (Borrero) Desfalques: Allan e Keno (Covid-19) TOMBENSE (Técnico: RAFAEL GUANAES)Rafael Santos, David, Moisés, Roger Carvalho e Manoel, Alison Silva, Rodrigo, Jean Lucas, Everton Galdino, Ciel e Daniel AmorimDesfalques: nenhum