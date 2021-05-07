Atlético-MG x Tombense. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Com grande vantagem, o Atlético-MG está muito perto de confirmar sua 15ª final de Campeonato Mineiro seguida. O Galo encara o Tombense pelo jogo de volta das semifinais do Estadual neste sábado, 8 de maio, às 16h30, no Mineirão. Na ida, o alvinegro venceu por 3 a 0 e pode perder por até três gols de diferença, que seguirá para mais uma decisão. Para time do interior, a missão se tornou quase impossível pela má atuação na partida de ida. Cuca deve colocar força máxima, pois o próximo compromisso atleticano na Libertadores será na quinta-feira, 13 de maio, contra o América de Cali, fora de casa. O treinador não contará com Everson, suspenso, Zaracho, Rafael e Calebe, todos se recuperando de problemas físicos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x TOMBENSEData: 8 de maio de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Paulo César ZanovelliAssistentes: Frederico Vilarinho e Leonardo Henrique PereiraVAR: Igor Junio BenevenutoOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Matheus Mendes; Mariano, Réver, Junior Alonso e Dodô; Jair, Alan Franco e Nathan (Hyoran); Diego Tardelli, Eduardo Vargas e Marrony (Sasha)