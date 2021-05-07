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futebol

Atlético-MG x Tombense. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo tem larga vantagem sobre o rival para confirmar sua 15ª final de Estadual seguida...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 16:27
Crédito: No jogo de ida, o Galo venceu o time de Tombos por 3 a 0 e está perto de mais uma decisão no Estadual de Minas Gerais-(Reprodução / Galo TV
Com grande vantagem, o Atlético-MG está muito perto de confirmar sua 15ª final de Campeonato Mineiro seguida. O Galo encara o Tombense pelo jogo de volta das semifinais do Estadual neste sábado, 8 de maio, às 16h30, no Mineirão. Na ida, o alvinegro venceu por 3 a 0 e pode perder por até três gols de diferença, que seguirá para mais uma decisão. Para time do interior, a missão se tornou quase impossível pela má atuação na partida de ida. Cuca deve colocar força máxima, pois o próximo compromisso atleticano na Libertadores será na quinta-feira, 13 de maio, contra o América de Cali, fora de casa. O treinador não contará com Everson, suspenso, Zaracho, Rafael e Calebe, todos se recuperando de problemas físicos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x TOMBENSEData: 8 de maio de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Paulo César ZanovelliAssistentes: Frederico Vilarinho e Leonardo Henrique PereiraVAR: Igor Junio BenevenutoOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Matheus Mendes; Mariano, Réver, Junior Alonso e Dodô; Jair, Alan Franco e Nathan (Hyoran); Diego Tardelli, Eduardo Vargas e Marrony (Sasha)
Desfalques: Everson(suspenso), Rafael, Calebe e Zaracho (lesionados) TOMBENSE (Técnico: Rafael Guanaes)​Felipe Garcia, David, Wesley, Arthur e Manoel; Rodrigo, Pablo, Paulinho Dias; Jhemerson, Rubens e Keké Desfalques: sem desfalques

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