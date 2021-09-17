Atlético-MG x Sport-PE. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Sport-PE entram em campo neste sábado, às 19h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O duelo é de campanhas completamente distantes, com o alvinegro líder da competição com 42 pontos contra o 19º colocado, com apenas 17 pontos anotados. Para o Galo, derrotar o Leão é vital, pois pode aumentar a distância na ponta de Palmeiras e Flamengo, seus maiores perseguidores no momento. A equipe pernambucana, que não vence há mais de dois meses, quer reagir e evitar novo rebaixamento à Série B do Brasileirão. O técnico Cuca não deve poupar os principais jogadores, mesmo com a proximidade do jogo contra o Palmeiras, terça-feira, pela ida das semifinais da Copa Libertadores, no Allianz Parque. A volta será no dia 28, no Mineirão. Somente Mariano e Jair ficarão de fora, pois estão suspensos. No Leão, o técnico Gustavo Florentin Sport não terá o volante Zé Welison, que pertence ao time mineiro e por força de contrato, não terá como entrar em campo. Mas o comandante terá os retornos do zagueiro Pedro Henrique e do meio-campista Hernanes. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X SPORT-PEData: 18 de setembro de 2021Horário: 19h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Super FM e Itatiaia FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô); Allan, Tchê Tchê, Matías Zaracho e Nacho Fernández (Keno); Diego Costa (Vargas) e Hulk. Desfalques: Jair e Mariano (suspensos), Savarino (problemas físicos) SPORT-PE (Técnico: Gustavo Florentin)​Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Marcão, Ronaldo (Betinho), Hernanes, Everton Felipe; Mikael e Tréllez (Paulinho Moccelin). Desfalques: Zé Welison (pertence ao Galo e não pode jogar)